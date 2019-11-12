الإمارات تواصل الارتقاء بالتعليم في اليمن

المصدر: الخوخة - وام

افتتحت دولة الإمارات - عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر - مدرسة جديدة في مديرية الخوخة تخدم 800 طالب، فيما تشهد الأسابيع المقبلة افتتاح ثماني مدارس أخرى، ليرتفع عدد المرافق التعليمية التي أعادت الإمارات ترميمها وتأهيلها وتأثيثها إلى 36 موزعة على امتداد مديريات الساحل الغربي المحررة.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر، أول من أمس، بحضور ممثلي السلطة المحلية، مدرسة الفتح في منطقة قطابة التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وسط فرحة عارمة لدى أهالي المنطقة.

خطة استراتيجية

وأوضح ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية وبوتيرة عالية، لضمان استئناف العملية التعليمية على طول امتداد مديريات الساحل الغربي المحررة، معتبراً أن مدرسة الفتح تقع في منطقة قطابة ذات الكثافة السكانية، ليتمكن 800 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

شكر وتقدير

من جهته، نقل إبراهيم أجعش، مدير مكتب التربية والتعليم في مديرية الخوخة، شكر وتقدير منتسبي القطاع التعليمي وأهالي المديرية كافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

سد الفراغ

وأكد أجعش - في تصريح صحافي - أن الإمارات تمكّنت، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، من سد الفراغ الحاصل، وانتشال قطاع التعليم المدمر في مديرية الخوخة ومختلف مديريات الساحل الغربي.

ترميم وتأثيث

وفي السياق ذاته، أكد محمد العود، مدير مدرسة الفتح، أن المدرسة كانت قد خرجت عن الجاهزية، وتوقف التدريس فيها تماماً قبل أن تتدخل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها.

ولفت العود إلى أن هذه هي المدرسة الثالثة التي أعادت الإمارات ترميمها وتأهيلها في منطقة قطابة.