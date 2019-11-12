سيارات مفخخة تدمي القامشلي

المصدر: دمشق - البيان، وكالات

هزت مدينة القامشلي شمال شرقي سورية أمس، ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 70 شخصاً.

وقد استهدفت الانفجارات، التي وقعت بشكل متزامن، منطقة السوق وسط المدينة. وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي لوكالة الأنباء الألمانية إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب أكثر من 60 آخرين.

من جهة أخرى، قال مصدر في الشرطة الكردية المحلية بالقامشلي إن التفجيرات الثلاثة خلفت أضراراً كبيرة بالمحال التجارية والمنازل والسيارات، مضيفاً إنه لدى شرطة الأسايش معلومات عن سيارات أخرى مفخخة جارٍ البحث عنها.

وقتل الكاهن هوسيب أبراهام بيدويان راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك بالقامشلي ووالده برصاص مجهولين أثناء سفرهما من الحسكة إلى دير الزور.

مواجهة

وخاضت وحدات من الجيش السوري اشتباكات مع قوات الاحتلال التركي والفصائل «السورية» العميلة له بريف ناحية تل تمر نحو 40 كم شمال غربي مدينة الحسكة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن اشتباكات عنيفة خاضتها وحدات من الجيش مع قوات الاحتلال التركي والمجموعات التي تعمل بإمرتها على محور قريتي المناخ والمحمودية إلى الشمال من بلدة تل تمر. وحررت وحدات الجيش قرية أم شعيفة في منطقة رأس العين بريف الحسكة.