ذكرى رحيل عرفات منعتها «حماس» وقمعها الاحتلال

المصدر: دبي- البيان

لم يدع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، تمر من دون استخدام لغته المعتادة القائمة على القمع وسفك الدم، إذ سعى لإفساد محاولة الفلسطينيين إحياء ذكرى الرحيل لمطلق شرارة الثورة الفلسطينية المعاصرة، الذكرى، التي منعت حركة حماس إحياءها في قطاع غزة.

في مخيم العروب للاجئين، القريب من مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، استشهد الشاب عمر هيثم البدوي برصاص الاحتلال خلال مواجهات، اندلعت بالمخيّم أثناء مسيرة انطلقت في ذكرى استشهاد عرفات. وقالت وزارة الصحة إن الشاب استشهد جراء إصابته برصاصة في الصدر خلال المواجهات، فيما تم نقل جثمانه إلى المستشفى الأهلي في الخليل.

مسيرات

وكان مئات الطلبة جابوا في مسيرة راجلة شوارع مدينة دورا، وأشعلوا الإطارات المطاطية، وعلقوا دوام عدد من المدارس، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عرفات، فيما انطلقت مسيرات في مخيمي العروب والفوار في بمحافظة الخليل، وجرت مواجهات بين الشبان والجيش، ما أسفر عن وقوع جرحى.

وخلال مواجهات مع الاحتلال، على مدخل البيرة الشمالي، أعقبت مسيرة لإحياء ذكرى استشهاد عرفات أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحري والمعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة شروق محمد خضر (18 عاماً) خلال المواجهات، التي أعلنت قوات الاحتلال في أعقابها إغلاق حاجز المحكمة، (المدخل الشمالي لمدينتي البيرة) في وجه الفلسطينيين.

هدم

ولا يتخلى الاحتلال عن تقاليده القمعية التي لا تنحصر في قمع الفلسطينيين، فهو لا ينسى أن الفلسطيني الذي ينجو من الرصاص سيعود إلى منزله، لذلك لا يترك الاحتلال منازل الفلسطينيين خارج دائرة الاستهداف. أمس، تم هدم غرفتين سكنيتين في منطقة المنطار ببادية القدس، وفقاً لرئيس لجنة الدفاع عن أراضي المنطار يونس جعفر.