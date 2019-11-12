متفرّقات عربية

المصدر: طرابلس -البيان-تونس-وكالات

460

نفت تونس، أمس، رسمياً ما راج من أنباء عن وصول 460 عنصراً من مواطنيها المنخرطين في تنظيم داعش إلى مطار النفيضة الدولي (وسط شرق). وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أمس، «إنه تبعاً لما يتم تداوله في المدة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية التونسية والأجنبية حول عودة مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية أو شاركوا في عمليات ذات صبغة إرهابية ببؤر التوتر، فإن مثل هذه الأخبار مجانبة للصواب، ومن شأنها أن تثير مخاوف الرأي العام». وأضافت أن «كل من ثبت انخراطه في تنظيمات إرهابية خارج الحدود تتم إحالته فور عودته على الهياكل القضائية».

450

أظهرت الإحصائية المرورية المسجلة بمديريات الأمن على مستوى ليبيا، والصادرة أمس، مقتل 450 شخصاً في 368 حادث سير، وقعت خلال ثلاثة أشهر من العام الجاري، وهي يوليو وأغسطس وسبتمبر، أي بمعدل 5 قتلى يومياً. وبلغ عدد الحوادث البليغة 277 حادثاً، نتج عنها إصابة 551 شخصاً، و185 حادثاً بسيطاً، نتج عنها إصابة 439 شخصاً.

834

رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال شهر أكتوبر الماضي، 834 تحركاً احتجاجياً، و20 حالة ومحاولة انتحار، وفق تقرير نشره أمس. وقد سجلت الاحتجاجات ذات الخلفية الاقتصادية، حسب تقرير المنتدى، ارتفاعاً بنسبة 75 في المئة، فيما زادت الاحتجاجات ذات الخلفية الاجتماعية بنسبة 397 في المئة، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2018.

وارتفع نسق الاحتجاجات ذات الخلفية الصحية والتربوية على التوالي، بنسبة 175 في المئة، و13 في المئة.