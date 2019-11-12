الجيش الجزائري يوقف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة

المصدر: الجزائر-وكالات

أوقفت مفرزة للجيش الجزائري، أمس، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع.

وجاء في البيان أنه: «في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة».

وكانت عناصر الدرك الوطني قد أوقفت بجيجل من جهتها، أول أمس، 13 شخصاً، وضبطت 3 بنادق صيد وكمية من الذخيرة، في عملية كبيرة شاركت فيها القوات الجوية، لاكتشاف مواقع الإرهابيين في الجبال.

ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس، في عمليات متفرقة، ثمانية أشخاص، وحجزت مركبات وأكياساً من خليط الحجارة وخام الذهب في أقصى الجنوب .