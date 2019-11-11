لبناني يبحث عن طعام في القمامة

المصدر: دبي - البيان

ترك مصور صحافي حراك الشارع اللبناني وذهب لالتقاط صورة عن أحد الأسباب، وهو الفقر. وفي صورة التقطها اليوم، ظهرت مأساوية الوضع في لبنان، إذ التقط المصور رجلاً يبحث عن الطعام في حاوية للقمامة في مدينة طرابلس الساحلية شمال لبنان.

هي صورة وحيدة، لكن الواقع يعج بالكثير مما لا تصل إليه الكاميرات، ما يفسر لماذا اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر حركة احتجاج غير مسبوقة ضد المؤسسة السياسية بكاملها، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها فاسدة بشكل يتعذر إصلاحه وغير قادرة على التعامل مع أزمة اقتصادية متفاقمة. المنتفضون يطالبون بظروف معيشية أفضل في بلد وصف ذات يوم أنه «سويسرا الشرق».