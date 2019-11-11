شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال

المصدر: وكالات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين إن فلسطينياً استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر في مخيم العروب في الضفة الغربية.

وأضافت في بيان لها "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل من مخيم العروب".

وقال شهود إن مواجهات وقعت عند مدخل المخيم في شمال مدينة الخليل بين الشبان وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنين ينقلون شابا مصابا كان ملقى على الأرض بسيارة خاصة بعد إطلاق جنود جيش الاحتلال لوابل من الرصاص.

ولم يصدر بيان بعد من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول استشهاد الفلسطيني.

ويحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات عبر مسيرات في كافة المحافظات الفلسطينية.