مسؤول يمني: خبراء إيرانيون يحوّلون الحديدة لمركز عمليات إرهابية

المصدر: الحديدة- وكالات

كشف محافظ الحديدة اليمنية، الدكتور الحسن طاهر، عن تحويل الخبراء الإيرانيين، الذين يديرون عمليات ميليشيا الحوثي، الحديدة، إلى مركز للعمليات الإرهابية، التي تستهدف المياه الإقليمية، فضلاً عن تهريب السلاح والمخدرات، بينما أعلنت الأمم المتحدة، أن التحركات التي قامت بها فرق الانتشار، برئاسة الجنرال الهندي أباهيجيت جوهـا، أسهمت بشكل كبير في خفض مستوى العنف بالمحافظة.



وفي تصريحات صحافية لمحافظ الحديدة، قال إن «المعركة داخل اليمن، أصبحت تدار من الحديدة، بعد أن نقل خبراء الملالي مركز العمليات من صعدة وصنعاء إلى هناك، منذ توقيع اتفاق استوكهولم، الذي ترفض الميليشيا تنفيذه».



وأضاف المحافظ أن الإيرانيين والحوثيين، يستغلون السواحل الشمالية للحديدة، والمتمثلة في سواحل الضحي واللحية والزيدية، في عمليات التهريب، لافتاً إلى أن مرافئ الصيد تحولت إلى مراكز تهريب للسلاح والمخدرات.



مراكب متوسطة



وأشار إلى أن الميليشيا استخدمت مراكب بحرية متوسطة، يقودها بحارة يمنيون، وترفع علم دولة أفريقية، لإدخال شحنة أسمدة تحتوي على 46 في المئة من مادة اليوريا المستخدمة في صناعة الألغام والمتفجرات، كانت قادمة من إيران، في طريقها إلى الحوثيين شمال الحديدة.



وأكد أن سفناً إيرانية تتوقف في المياه الدولية، لتفرغ حمولتها في زواق وسفن يقودها صيادون ومسلحون حوثيون، لإمداد الميليشيا بمواد خام لصناعة الألغام والصواريخ الباليستية، وقطع غيار صواريخ وأسلحة مختلفة، منها سفينة «سافيز» الإيرانية، الراسية على مسافة 87 ميلاً بحرياً من جزيرة كمران، و95 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة، وتحمل أجهزة تنصت، وتقدم دعماً لوجستياً للميليشيا.



والجمعة الماضي، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، عن ضبط 2000 كيس أسمدة (100 طن)، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي عبر التهريب، مؤكدة أن العملية كشفت عن شبكات تهريب متعددة، تستخدمها الميليشيا لتهريب الأسلحة ومواد تصنيع المتفجرات.



5 نقاط



في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، أن التحركات التي قامت بها فرق الانتشار، برئاسة الجنرال الهندي أباهيجيت جوهـا، أسهمت بشكل كبير في خفض مستوى العنف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وذكر جوهـا رئيس البعثة الأممية، في بيان الليلة قبل الماضية، أن تدشين خمس نقاط مراقبة على خطوط القتال الأمامية في مدينة الحديدة، أخيراً، أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في مستوى العنف على الأرض.