إطلاق أكاديمية «مركز الإمارات للسياسات» في مجال التدريب

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات خلال كلمتها في«ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس»، إطلاق «أكاديمية مركز الإمارات للسياسات» والتي تقدم دورات تدريبية في مجالات تحليل السياسات وبناء السيناريوهات ووضع الاستراتيجيات لصناع القرار.

وقالت: إن الأكاديمية تعتمد أحدث المنهجيات العلمية للانتقال بالتحليل السياسي من مستوى وجهات النظر إلى مستوى التفكير التحليلي المبني على الحقائق والوقائع والأرقام ما يوفر لخبراء تحليل السياسات وصناع القرار منطلقاً منهجياً للتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية للقضايا المهمة في المنطقة.

توصيف دقيق

وأضافت أن الملتقى يهدف في نسخته السادسة إلى تقديم توصيف دقيق للنظام الدولي من حيث توزيع القوة واتجاهاتها المختلفة وطبيعة العلاقات بين الدول الكبرى المتنافسة على اكتساب مزيد من القوة بمنظورات مختلفة أحياناً وتوفير تحليل علمي لآليات عمل النظام الدولي.

إنجازات جديدة

وأشارت إلى أنه منذ نشأة مركز الإمارات للسياسات في عام 2013 وهو يحقق في كل عام إنجازات جديدة وتتوسع قائمة أعماله وأنشطته وتتطور برامجه ومخرجاته ليصبح من أهم مراكز البحث والتفكير في المنطقة، وتقدمت بالشكر إلى قيادة الدولة الرشيدة على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.