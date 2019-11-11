قتلى وجرحى في تفجير وقصف في شمالي سوريا

المصدر: الحسكة - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية ومسعفون محليون، إن ثمانية أشخاص قتلوا عندما انفجرت قنبلة أمس، في منطقة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية عميلة لها، في شمال شرقي سوريا.

وأنحت الوزارة باللوم في التفجير على وحدات حماية الشعب السورية الكردية، وقالت إنه وقع جنوب شرقي بلدة تل أبيض، التي سيطرت عليها تركيا في هجوم عسكري بدأ قبل شهر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن سبعة مدنيين بينهم أطفال الأحد، قتلوا في قصف جوي روسي، استهدف إحدى بلدات محافظة إدلب في شمال غربي سوريا. وأوضح أن بين القتلى ثلاثة أطفال. وأسفر القصف عن إصابة ثمانية آخرين بجروح، بعضهم حالهم خطيرة.