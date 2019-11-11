البرهان يتعهَّد بإحلال السلام في ربوع السودان ومحاربة الفساد

المصدر: الخرطوم - وكالات

دعا رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لتفويت الفرصة أمام الساعين لإجهاض عملية التغيير بالبلاد، وأعلن الجاهزية لحماية مكتسبات الثورة.

وطالب البرهان لدى مخاطبته توقيع وثيقة الصلح بين قبيلتي العوضية الجعليين والعبابدة بمدينة شندي، أمس، بوحدة الصف لضمان استقرار البلاد. ووصف التغيير في البلاد بالحقيقي، وقال إنه نتاج تكامل الأدوار بين أبناء الشعب والقوات المسلحة، وأهاب بالسودانيين الالتفاف حول السلطة الانتقالية، ولجان المقاومة في الأحياء، بأن تكون سنداً للحكومة.

وشدّد على ضرورة محاربة الفساد والمحسوبية في الخدمات وتوزيع الدقيق ومراقبته، وقال «يجب أن نقف في وجه كل مفسد». وأضاف: «نحن جاهزون لحماية الثورة التي خرجت من أجل الشعب السوداني، وتوفير العيش الكريم ومحاربة الفساد، وسنقدم أرواحنا لتظل البلاد مُتماسكة».

وتعهّد بإحلال السلام في ربوع البلاد، وبمحاربة الفساد والمحسوبية في الخدمات عبر إعمال الرقابة، لا سيما في توزيع طحين الخبز.

إلى ذلك، جدد زعيم حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي تأكيده على مساندة الحكومة الانتقالية.

وقال المهدي في كلمته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: إن النظام الانتقالي في السودان يواجه «تحديات هائلة»، بسبب «التركة المثقلة من إخفاقات أمنية واقتصادية ودبلوماسية، تركها النظام المخلوع». كما أشار إلى أن من بين هذه التحديات «محاصصة بعض القوى المعارضة تسلقاً، وظهور قلة كفاءتها واستهتارها بتصريحات كأنها معدة لإثارة ردود فعل مضادة». وانتقد المهدي كذلك الحزب الشيوعي.