محللون دوليون يبحثون خريطة الطاقة العالمية

المصدر: أبوظبي- وام

ناقش خبراء ومحللون دوليون في الجلسة الرابعة من جلسات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس خريطة الطاقة في العالم واللعبة الدولية والإقليمية. وقال جيفري بول، باحث مقيم في جامعة ستانفورد، إن نسبة الطلب على الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب أحدث الأرقام من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي صفر. ويُتوقَّع بعد 20 عاماً ألَّا تشهد تقدماً كبيراً بينما قال بسام فتوح، مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن الشرق الأوسط كان دائماً وما زال في قلب نظام النفط من شتى النواحي؛ سواء في إنتاج النفط وتجارته، أو من حيث الاحتياط، أو من حيث تكلفة الإنتاج التي ما زالت في المنطقة الأرخص في العالم.

من ناحيتها رأت سارة أكبر، الرئيس التنفيذي في شركة «أويل سيرف» الكويت، أنه في ضوء ما ستطرحه شركة أرامكو كخطوة في مسار الخصخصة، أستطيع الآن أن أرى تغيراً في طريقة تعاطي الحكومات مع شركات النفط الوطنية.