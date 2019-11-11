عمر العلماء يستعرض تجربة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن ملامح استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الإمارات تبلورت من خلال تأهيل الكوادر الإماراتية في هذا المجال وإطلاق أول جامعة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء الحكومة الإماراتية لشراكة مع جامعة أوكسفورد لتقديم دبلوم للمسؤولين الحكوميين في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

وأضاف معالي العلماء - خلال جلسة حول السياسات الإماراتية في العصر الجديد ضمن فعاليات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس - أن الإمارات استثمرت منذ العقود الأخيرة وحتى الآن في التشريعات والبنية التحتية والموارد البشرية وكذلك هو الحال في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن الاستثمار الإماراتي الحالي في الذكاء الاصطناعي وصناعة الفضاء يسير في نفس الاتجاه.

وتستمر جلسات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس اليوم الاثنين، حيث سيناقش نخبة من صناع القرار وخبراء السياسات هيكل النظام الإقليمي الحالي في الشرق الأوسط، وأدوار القوى الإقليمية غير العربية، وصعود دور دول الخليج.