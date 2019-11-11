"حقوق الإنسان العراقية": ضحايا الثورة تجاوزت الــ 300 قتيل

المصدر: بغداد - البيان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أمس، عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنها قد تجاوزت الـ 300 قتيل.

وقال الناطق باسم المفوضية، علي أكرم البياتي، في تصريح صحافي مقتضب، إن حصيلة الضحايا بلغت 300 قتيل، إضافة إلى 15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات.

ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فضلاً عن محافظات أخرى، أمس، يومها السابع عشر على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل، ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتصاعدت بمطالب أخرى، أبرزها تغيير الحكومة الحالية، وتغيير الدستور.