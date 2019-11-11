إصابة 16 مواطناً فلسطينياً

المصدر: القدس المحتلة - وام

أصيب 16 مواطناً فلسطينياً على الأقل بجروح واختناق بالغاز السام والمدمع فجر أمس جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة عقب اقتحامها حي الشهيد عبيد في البلدة واعتدت على المتواجدين في الشارع بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وبحالات اختناق بينهم عضو في لجنة المتابعة في العيسوية.

وفي وقت لاحق قال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العلاجات اللازمة لـ15 فلسطينياً أصيبوا بجراح وبالاختناق جراء الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال بينهم طفل بعمر 8 سنوات.