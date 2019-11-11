ميليشيا الحوثي تعتقل 26 ضابطاً من «جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني»

المصدر: صنعاء-وكالات

اعتقلت ميليشيا الحوثي قبل أيام 26 ضابطاً من منتسبي جهاز الأمن السياسي «جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني» بالعاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر أمنية مسؤولة، أن من بين المعتقلين رئيس دائرة التوجيه العميد علي الشاحذي، وأودعتهم جميعاً في سجون «جهاز الأمن السياسي».

وأضافت المصادر أن قيادة الميليشيا لفقت تهماً كيدية للضباط المعتقلين لرفضهم الانصياع لسياستها القمعية. وبحسب المصادر فإن المعتقلين يتعرضون لمعاملة سيئة وشتى أنواع الانتهاكات النفسية والجسدية في سجون الميليشيا المعروفة بـ «جهاز الأمن السياسي».

وكانت ميليشيا الحوثي قامت خلال الأشهر الأخيرة بإحالة مئات الضباط من منتسبي جهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) إلى التقاعد، وإحلال عناصر من «الأمن الوقائي» التابع لها عوضاً عنهم، ما يضمن للميليشيا ولاء الجهاز الكامل.

وقررت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، أخيراً، إنشاء جهاز أمني قمعي جديد على أنقاض جهازي الاستخبارات اليمنية (الأمن القومي والأمن السياسي)، تحت مسمى «الأمن والمخابرات».