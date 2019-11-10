الأرصاد العمانية تحذر من غزارة الأمطار والبرد

المصدر: البيان الكتروني

أصدرت المديرية العامة للأرصاد في سلطنة عمان تنبيهاً ثانياً اليوم حول غزارة الأمطار الرعدية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والظاهرة والداخلية ومسقط خلال الساعات القليلة المقبلة حسبما أورد موقع "الرؤية" الُعماني.

وذكرت الأرصاد أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح نشطة، وتساقط لحبات البرد مع نزول لبعض الأودية، وانخفاض الرؤية الأفقية، ويصاحبها ارتفاعا في موج البحر، تهيب الهيئة العامة للطيران المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

ونوهت "الأرصاد" إلى استمرار ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان ومحافظة مسندم إلى متوسط/هائج الموج (2.0-3.0)متر نتيجة هبوب رياح شرقية/شمالية شرقية واستمرار تشكل السحب الرعدية في عرض البحر وعلى المناطق الساحلية.