صدام بين الجيش السوري وقوات تركية

المصدر: الحسكة - وكالات

اندلعت إشتباكات، بين قوات الجيش السوري ونظيره التركي قرب رأس العين في شمال سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة امس بين وحدات الجيش السوري وقوات تركية وفصائل سورية موالية لها في قرية أم شعيفة بريف رأس العين. وفي سياق متصل، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن هجوم عنيف تنفذه الفصائل الموالية لتركيا على قرية تل شعير الواقعة بين تل تمر وأبو رأسين (زركان)، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بإسناد مدفعي مكثف وعنيف من قبل القوات التركية على محاور القتال وقرى بمحيطها.

الى ذلك، لجأ الجيش الأمريكي إلى تغييرات في خريطة انتشار قواته في سوريا، وتعزيز وجوده قرب حقول النفط، إثر عملية «نبع السلام» التي نفّذتها تركيا في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي تنظيم «داعش»، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين.

وكانت القوات الأمريكية أخلت أكثر من نصف قواعدها في سوريا خلال ما سمي بعملية «نبع السلام»، إلا أنها عادت مجدداً إلى بعض تلك القواعد. وبدأ التدخل الأمريكي في الحرب بسوريا، سبتمبر 2014، مع تنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم داعش. واعتمد الجيش الأمريكي على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كقوة برية في مواجهة خطر «داعش» المتصاعد، إذ زوّدت واشنطن تلك القوات بالأسلحة، فضلاً عن الغطاء الجوي.وعزز الجيش الأمريكي من وجوده على الأرض من خلال تأسيس نقاط عسكرية وقواعد في المناطق التي سيطرت عليها (قسد).