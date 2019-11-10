المفتي اللبناني يدعو إلى تلبية مطالب المحتجين

المصدر: بيروت - وكالات

دعا مفتي لبنان عبداللطيف دريان المسؤولين، أمس، إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بالقضاء على الفساد والطائفية. وتجتاح لبنان أزمة سياسية بعد موجة احتجاجات دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة منذ أكثر من أسبوع.

وقال المفتي، في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى المولد النبوي: «آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة العابرة للطوائف والأحزاب والمناطق».

وتابع: «آن الأوان، والفرصة مواتية بعد هذه اليقظة الوطنية، أن تبدأ عملية الإصلاح، وأن يتوجه أولو الأمر إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكؤ ولا تأخير، إلى تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، والشروع فوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها الرئيس الحريري، لمعالجة مشاكل البلاد».

كما دعا بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي إلى تعديل وزاري لتشمل الحكومة تكنوقراطاً ذوي كفاءة.

واتفق الحريري، قبل استقالته، على حزمة إصلاحات مع شركائه في الحكومة الائتلافية، بهدف تخفيف الأزمة الاقتصادية التي أشعلت احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة. واشتملت تلك الخطط على خفض رواتب المسؤولين الحاليين والسابقين بـ50 في المئة، والحصول على مساهمات من البنوك بقيمة 3.3 مليارات دولار، لتحقيق «عجز يقترب من الصفر» في ميزانية 2020.