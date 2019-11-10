الميليشيا تنهار في جبهات العاصمة طرابلس

المصدر: طرابلس - وكالات

كشف اللواء فوزي المنصوري، قائد محاور عين زارة بمعركة طرابلس التابع للجيش الليبي، عن عزوف عدد كبير من عناصر الميليشيا في جبهات القتال حول طرابلس، بسبب الخسائر الكبيرة في صفوفها.

وأضاف المنصوري أن ذلك يأتي بالتزامن مع التقدم الواضح لقوات الجيش الليبي، الذي حقق تقدماً كبيراً بجبهات القتال أول من أمس خاصة في محاور عين زارة، حيث تمت السيطرة على آلة جرف كبيرة كانت تستخدمها الميليشيات لإقامة السواتر الترابية.

وشن سلاح الجو الليبي ضربات مكثفة على مواقع للميليشيات في عدد من المناطق، وسيطر الجيش الليبي على كامل المنطقة الممتدة من سرت حتى رأس أجدير.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن سلاح الجو شن ضربات جوية مكثفة على عدد من تمركزات الميليشيات في كل من الزطارنة وغوط الرمان وتاجوراء والسواني. وأكد المنصوري أن قوات الجيش تحقق انتصارات ملحوظة في جميع المحاور، كما تكبد الميليشيات المسلحة خسائر كبيرة، حيث قتل وجرح العديد منهم، بالإضافة إلى ضربات سلاح الجو الليبي الذي أحدث خسائر فادحة بصفوف الميليشيات.

وحول موعد تحرير طرابلس، قال المنصوري إن الجيش يسير وفق تعليمات وخطة موضوعة مسبقاً، مشدداً على أن قوات الجيش سوف تحرر طرابلس قريباً من قبضة الميليشيات المسلحة، لكنها تسعى أيضاً للحفاظ على البنية التحتية للمدينة وحياة المدنيين.

وتمكن الجيش الليبي من نصب كمين للميليشيات في محور صلاح الدين، أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً من الميليشيات بعد إيهامهم بانسحاب القوات وتراجعها.

وأصدرت غرفة عمليات الكرامة التابعة للمركز الوطني للإعلام بياناً تفيد بأن القوات سيطرت على لواء الزهراء بعد تحرير العزيزية، عقب اشتباكات عنيفة في المنطقة.

وأعلنت شعبة المعلومات العسكرية التابعة للجيش الليبي أن فصائل دعم اللواء 106 وكتيبة المشاة 166 انتقلت للانضمام إلى بقية الوحدات العسكرية في محاور طرابلس.

يُشار إلى أن الجيش الليبي نفذ غارة جوية يوم 3 نوفمبر الجاري على مخازن الأسلحة والمنشآت في القسم العسكري من مطار معيتيقة الدولي، والتي كانت تستخدمها الجماعات المسلحة لتخزين معدات وصواريخ الطائرات التركية بدون طيار.