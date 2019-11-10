حدث تاريخي

المصدر: عدن - وكالات

وصف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، اتفاق الرياض بحدث تاريخي وتحول مهم في مسار المعركة العربية ضد المشروع الإيراني والإخواني على حد سواء.

وقال الخبجي، في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «اتفاق الرياض» يأتي تتويجاً لجهود بذلتها المملكة العربية السعودية، بعد استشعار خطورة الأوضاع في الجنوب. وأوضح الخبجي أنه «اتفاق حول قواسم مشتركة مرحلية، تم الاتفاق على العمل بها لمواجهة العدو المشترك الحالي متمثلاً بالميليشيا الحوثية ذات المشروع الإيراني، والجماعات الإرهابية ذات المشروع الإخواني».

وأشار إلى أن «المملكة العربية السعودية تمكنت بهذا الاتفاق من إيقاف المخططات التي كانت تنفذها قوى مأزومة اخترقت الشرعية، وتريد أن تحول المعركة باتجاه الجنوب المحرر بدلاً من أن تكون ضد ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في شمال اليمن».