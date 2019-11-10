لافروف: عودة سوريا للجامعة العربية جزء من التسوية

المصدر: موسكو- وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عودة سوريا إلى مظلة جامعة الدول العربية، جزء لا يتجزأ من التسوية النهائية للأزمة. وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأرمينية، أنه تم إحراز تقدم كبير في العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية.

ورداً على سؤال حول كيفية تقييم سير عملية التسوية السياسية في سوريا، قال لافروف إنه تم إحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن اجتماعات أستانة لعبت الدور الرئيس في هذه القضية.

وكان جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، قال، إن لجنة سورية تدعمها المنظمة الدولية، ستجتمع في جنيف مجدداً، في نهاية نوفمبر الجاري، بعد اجتماعها لأول مرة، سعياً لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من 8 أعوام.