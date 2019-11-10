الحلبوسي: مبادرة تجمع السلطات الثلاث

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، إطلاق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث ومختلف الفئات الاجتماعية لمعالجة المشكلات في البلاد.

وقال رئيس البرلمان العراقي: «سنعمل على وضع جدول زمني لتلبية مطالب المتظاهرين»، وجدّد رفضه «استخدام العنف ضد المتظاهرين»، مطالباً بحمايتهم. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، الخميس، أن التقارير الواردة لها تفيد باستمرار استخدام الأمن العراقي الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وهو الأمر الذي قالت إنه «مثير للقلق». ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر الماضي حتى الآن، تظاهرات واعتصامات وعصياناً مدنياً في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.