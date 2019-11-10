إدلب تتمرد على «جبهة النصرة»

المصدر: عواصم- إدلب-د.ب.أ

خرجت تظاهرات في أغلب مناطق محافظة إدلب شمال غرب سوريا ضد قرارات حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام «جبهة النصرة» سابقاً. وقالت مصادر في المعارضة السورية في محافظة إدلب «خرجت أمس عشرات التظاهرات في مدن وبلدات وقرى محافظة ريف إدلب».

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية «اختارت هيئة تحرير الشام الهجوم على بلدة كفر تخاريم، التي رفضت دفع زكاة زيت الزيتون، كما هو حال جميع مناطق ريف أدلب، إضافة إلى أنها تريد إخضاع عناصر فيلق الشام الذي رفض حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام».

وأكدت المصادر أن «حالة الاحتقان تسود عموم محافظة إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وحكومتها، بسبب الضرائب، التي تفرضها على جميع الفعاليات الاقتصادي».