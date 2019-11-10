رسمياً 5 متنافسين على كرسي الرئاسة في الجزائر

المصدر: الجزائر-وكالات

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، وفصل في طعون تلقاها من 9 متسابقين إلى جانب صحة ترشيحات 5 آخرين اعتمدتهم السلطة الوطنية للإنتخابات.

حيث أعلن المجلس الدستوري في بيان عن القائمة النهائية لمترشحي رئاسيات 2019، وهي نفس القائمة التي أعلنت عنها لجنة محمد شرفي. وسجل المجلس الدستوري نداء 9 طعون ورفضها كلها.

وحسب المصدر فإن الطعون رفضت لعدم استيفائها للشروط، ولعدم التأسيس واستيفاء الشروط القانونية..

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في وقت سابق عن قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة من بين 23 ملفا أودعت لدى هيئته.

ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني، عبدالقادر بن قرينة، رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد.

وتنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن سلطة الانتخابات ترسل «قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري».

ووفق نفس المادة «يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية».