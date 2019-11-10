ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام

المصدر: رام الله - وفا

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي المضرب منذ 110 أيام، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 50 يوماً، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 48 يوماً.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الأسير علي يواجه ظروفاً صحية صعبة، في ظل رفض الاحتلال الاستجابة لمطالبه، وهو موجود حالياً في عيادة الرملة، حيث يعاني مشكلات صحية، وإعياء شديداً، ومشاكل في النظر، وفقد 20 كيلوغراماً من وزنه، ولا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، لافتاً إلى احتمالية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لأي انتكاسة نتيجة نقص الأملاح والسوائل في الجسم.وأوضح أن الأسيرين زهران والهندي يعانيان ضعفاً في بنية الجسم وتعباً شديداً ويرفضان إجراء أي فحوص.