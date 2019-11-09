جماعات يهودية أمريكية تحذّر إسرائيل من ضم الضفة

المصدر: ■ عواصم- البيان، وكالات

بعث ائتلاف من المنظمات اليهودية الأمريكية خطاباً إلى قادة الأحزاب السياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يحذرهم من الضم الكامل أو الجزئي للضفة الغربية.

وفقاً لما نقله موقع صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، في وقت تواصلت «مسيرات العودة» في جمعتها الـ 82 وتوافد آلاف الفلسطينيين على المواقع المحددة للتظاهر عقب صلاة الجمعة، حيث بادرت القوات الإسرائيلية بإطلاق الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع،مما أدى الى اصابة مالايقل عن 69 فلسطينياً.

وتوافد الآلاف من المتظاهرين للمشاركة في الجمعة الـ 82 لمسيرات العودة على طول السياج العنصري الفاصل في غزة. ووصل المشاركون استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي دعت لأوسع مشاركة ممكنة في جمعة «مستمرون».

ورفع المشاركون شعارات تؤكد استمرار المسيرات لحين تحقيق أهدافها. ونشر جيش الاحتلال المزيد من آلياته مقابل مخيمات العودة إضافة لعدد كبير من القناصة. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب عدد من المشاركين الذين أشعلوا إطارات سيارات مقابل مخيمي العودة برفح وخان يونس.

في الأثناء أبدى ائتلاف من المنظمات اليهودية الأمريكية قلقه من تصريحات قيادات في دولة الاحتلال الإسرائيلي وبعث الائتلاف خطاباً إلى قادة الأحزاب السياسية في دولة الاحتلال، يحذرهم من الضم الكامل أو الجزئي للضفة الغربية، وكان نتانياهو تعهد بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية ومن ثم ضم هذه المنطقة.

وحذرت الرسالة «ببساطة، فإن هذا الأسلوب لا يمثل المصالح طويلة الأمد والسياسة المستقبلية المحتملة للولايات المتحدة».