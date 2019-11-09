إحالة منفذ اعتداء جرش إلى محكمة أمن الدولة خلال أيام

المصدر: ■ عمان - وكالات

أفاد مصدر أمني أردني أن التحقيقات مستمرة مع الشاب الأردني، الذي طعن ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في مدينة جرش الأثرية شمالي الأردن الأربعاء وسيحال إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام.

وقال المصدر إن «التحقيقات مستمرة مع مصطفى أبو رويس (22 عاماً) مرتكب جريمة الطعن ضد سياح وأردنيين في جرش» الواقعة على بعد 51 كلم شمال عمان.

وأضاف أنه «من المقرر إحالة الموقوف إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام لاستجوابه من قبله وتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب له». ولفت المصدر إلى أن «التحقيقات الأولية تشير إلى أنه عمل فردي» من دون إعطاء مزيد من التوضيح.

وأبو رويس من سكان مخيم «سوف» للاجئين الفلسطينيين في جرش والذي يأوي نحو 20 ألف لاجئ ويقع قرب آثار جرش. وهاجم أبو رويس الأربعاء سياحاً في منطقة جرش الأثرية بسكين فأصاب ثمانية أشخاص بجروح بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، وأربعة أردنيين بينهم دليل سياحي ورجل أمن.

ونقل المصابون إلى مستشفى جرش الحكومي، قبل نقل سائحة مكسيكية كانت حالتها خطرة والدليل السياحي إلى مدينة الحسين الطبية في عمان بمروحية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن السفير السويسري في عمان لوكاس جاسر قوله إن المصابة السويسرية «تتعافى وستكون قادرة على المغادرة إلى سويسرا خلال الأيام المقبلة».