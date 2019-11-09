الأمن التونسي يعتقل عنصراً إرهابياً خطيراً

المصدر: تونس - د.ب.أ

أوقفت قوات الأمن التونسية عنصراً ينتمي إلى تنظيم إرهابي بحالة فرار وصادرة بحقه أحكام بالسجن تفوق 70 عاماً.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية حسام الجبابلي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أمس، أن العنصر الموقوف بجهة صفاقس مصنف «خطير» لدى الوحدات الأمنية، وكان شارك في المواجهات المسلحة التي وقعت في عام 2006 بين الأمن وجماعة إرهابية في مدينة سليمان، التي تبعد قرابة 30 كيلومتراً من العاصمة تونس.

وبحسب الجبابلي يواجه العنصر المطلوب من القضاء أحكاماً بالسجن بـ 76 عاما في عدة قضايا كما صدرت بحقه سبعة محاضر تفتيش وإجراء أمني بمنعه من مغادرة البلاد.

وقال الجبابلي إن العنصر الإرهابي متورط أيضا في أعمال عنف وشغب عام 2012 ضمن احتجاجات لجماعات متشددة، ضد لوحات فنية بمعرض العبدلية في العاصمة.