إعلان النتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية التونسية

المصدر: تونس - البيان

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس رسمياً على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية 2019.

وأكّدت خلال مؤتمر صحافي أمس، حصول حركة النهضة على 52 مقعداً في البرلمان الجديد يليه حزب قلب تونس بـ 38 مقعداً ثم التيار الديمقراطي بـ 22 مقعداً ثم ائتلاف الكرامة بـ 21 مقعداً.

وتحصّل الحزب الدستوري الحرّ على 17 مقعداً وحركة الشعب 15 مقعداً ثم حزب تحيا تونس 14 مقعداً. وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أنّه تمّت مراسلة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وإبلاغهم بالنتائج النهائية.

وكانت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أصدرت الأربعاء الماضي أحكامها بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات البرلمانية للعام الجاري. وقضت الجلسة العامة القضائية في جميعها بالرفض. وينتظر أن يعقد البرلمان الجديد جلسة الافتتاحية الخميس المقبل.

وفي الأثناء، أكدت أحزاب سياسية عن رفضها المشاركة في أي تشكيل حكومي تتزعمه حركة النهضة. وأكدت حركة النهضة في بيان أمس أنّ وفداً عن حركة الشعب عبّر عن التمسك بالموقف الرافض لتشكيل النهضة للحكومة وترؤسها لها وطرح مبادرة «حكومة الرئيس». وأوضحت أنّ حركة الشعب أعلنت أنها بصدد دراسة وثيقة التعاقد الحكومي التي عرضتها عليها حركة النهضة في اللقاء السابق وإبداء رأيها فيها قريباً.

كما أكد حزب التيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس رفضهما المشاركة في حكومة ترؤسها شخصية من النهضة.

وكانت الحركة الإخوانية التونسية أعلنت أنها تستثني من مشاوراتها حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر الذين سبق لهما أن أكدا عدم استعدادهما للدخول في أي توافق حكومي مع النهضة.