محمد بن سلمان: حريصون على تحقيق مصلحة اليمن

المصدر: الرياض- وكالات

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث، وأكد حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن، فيما أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن امتنانه لجهود السعودية الرامية للتوصّل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن.

وأعرب ولي العهد السعودي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، عن أمانيه في أن يكون اتفاق الرياض «فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية».

وأكد حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن. من جهته، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث عن امتنانه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على دعمه المتواصل للجهود الرامية للتوصّل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن. وناقشا سُبُل العمل معاً لإنهاء هذا الصراع.

وهنّأ غريفيث ولي العهد على قيادته جهود الوساطة في التوصّل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.