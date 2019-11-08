دوريات لمروحيات روسية على الحدود السورية التركية

المصدر: وكالات

نشرت موسكو طائرات مروحية عسكرية، لتنفيذ دوريات في منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا، والمساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض، حسب ما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، الجمعة.

وتجري قوات تركية وروسية دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا، لمراقبة تنفيذ اتفاق أبرمته الدولتان بعد أن شنت تركيا هجوما عبر حدودها مع مقاتلين من المعارضة السورية قبل شهر، بهدف إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ونقلت إنترفاكس عن الطيار العسكري الروسي ديمتري إيفانوف قوله، إن موسكو "ستنشر الطائرات المروحية على عدة طرق، على ارتفاع يتراوح بين 50 و60 مترا".

وأضاف: "ستنفذ طلعات يومية على جميع طرق الدوريات"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.