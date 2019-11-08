المرصد السوري يعلن مقتل 11 مسلحاً موالياً لتركيا

المصدر: الحسكة- وكالات

قتل 11 مسلحاً موالياً لتركيا أثناء تصدي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لهجوم حاولت ميليشيات تنفيذه في شمالي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات وقعت في بلدة عين عيسى قرب الحدود السورية وهي قرية يتواجد بها الأكراد بشكل كبير.

وأضاف المرصد، إن الميليشيات التركية هي من بادرت بالهجوم للسيطرة على قرية شركراك وصوامعها في محاولة لحصار المقاتلين الأكراد.

وتابع أن الاشتباكات استمرت حتى فجر أمس ، وتزامنت مع قصف مكثف ومتبادل، بالإضافة لاستهداف طائرات مسيرة تركية لمحاور القتال. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم رصد استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أخرى، على محاور بريف بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة.

يشار إلى أن عين عيسى إحدى نواحي سوريا تتبع إداريّاً لمحافظة الرقة منطقة تل أبيض.