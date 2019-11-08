قلق أوروبي إزاء اعتقال مسؤولين فلسطينيين

المصدر: رام الله - وكالات

عبّرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أمس، عن قلقها إزاء الاعتقالات والمداهمات الأخيرة لكبار ممثلي السلطة الفلسطينية في القدس.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن ممثل الاتحاد، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان. وشدد البيان على ضرورة أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين، وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات، لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين.

واعتقلت شرطة الاحتلال في الأشهر الأخيرة في عدة مناسبات، كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية في شرق القدس، ضمن فرضها حظراً على أي أنشطة فلسطينية رسمية في المدينة التي تعتبرها عاصمة موحدة لها. ويطالب الفلسطينيون بالجزء الشرقي من القدس، عاصمة لدولتهم العتيدة.