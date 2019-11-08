الأمراض تنهش أجساد الأسرى في سجون الاحتلال

المصدر: رام الله - وكالات

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأمراض تنهش في أجساد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نتيجة لما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد، في حين أكدت أن الوضع الصحي للأسيرة المصابة سهير أسليمية (37 عاماً) من محافظة الخليل، آخذ بالتحسن والاستقرار.

وبينت أن الأسيرة (أسليمية) تقبع حالياً في قسم الجراحة بمشفى «شعاري تصيدك» الإسرائيلي، وقد تمت إزالة أجهزة التنفس والتخدير، باستثناء «أنبوب الأُكسجين» لمساعدتها على التنفس بشكل جيد.وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المعتقل مراد أبو معاليق (41 عاماً) من غزة، يعاني تدهوراً في وضعه الصحي،.

وأشارت إلى أن المعتقل رائد عايش (34 عاماً)، من بلدة الدوحة شمال غرب بيت لحم، والقابع في سجن النقب، يعاني أوضاعاً صحية غاية في السوء، ويشتكي من جرثومة في المعدة، وهو بحاجة ماسة إلى نقله للمستشفى، كما أن المعتقل بشار شواهنة (45 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والقابع في معتقل «جلبوع» بحاجة لإجراء عملية جراحية، لكن إدارة المعتقل تماطل بإجرائها. أما الأسير أحمد محاجنة (24 عاماً)، من يافة الناصرة داخل أراضي 1948، فهو بحاجة لإجراء عملية بشكل عاجل.