قمة مصرية بحرينية بالقاهرة

المصدر: وام

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس بمطار القاهرة الدولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن المباحثات بين الجانبين تناولت استعراضا لآخر تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

كما تم التطرق أيضاً إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية، حيث تم التوافق حول دعم جهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وفي هذا السياق اشاد الجانبان باتفاق الرياض حول اليمن الذي يعتبر خطوة محورية في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق.