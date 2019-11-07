لائحة بأسماء أعضاء الحكومة الأردنية بعد التعديل الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلاً وزارياً هو الرابع على حكومته شمل دخول تسعة وزراء جدد أدوا الخميس اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني.

وشملت لائحة أعضاء الحكومة الأردنية الجديدة :

- رئيس الوزراء وزير الدفاع: عمر الرزاز (لم يتغير)

- وزير الخارجية: أيمن الصفدي (لم يتغير)

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: محي الدين توق (جديد)

- وزير التربية والتعليم: تيسير النعيمي (جديد)

- وزير الداخلية: سلامة حماد (لم يتغير)

- وزير المالية: محمد العسعس (تغيير حقيبة)

- وزير التخطيط والتعاون الدولي: وسام الربضي (جديد)

- وزير العدل: بسام التلهوني (لم يتغير)

- وزير المياه والري: رائد أبو السعود (لم يتغير)

- وزير الزراعة: إبراهيم الشحاحدة (تغيير حقيبة)

- وزير البيئة: صالح الخرابشة (جديد)

- وزير دولة لشؤون الاعلام: أمجد العضايلة (جديد)

-وزير الصحة: سعد جابر (لم يتغير)

- وزيرة التنمية الاجتماعية: بسمة إسحاقات (لم تتغير)

- وزير الأشغال العامة والإسكان: فلاح العموش (لم يتغير)

- وزيرة الطاقة والثروة المعدنية: هالة زواتي (لم تتغير)

- وزير العمل: نضال البطاينة (لم يتغير)

- وزيرة السياحة والآثار: مجد شويكة (لم تتغير)

- وزير النقل: خالد سيف (جديد)

- وزير الإدارة المحلية: وليد المصري (تغيير حقيبة)

- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية: محمد الخلايلة (جديد)

- وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: موسى حابس المعايطة (لم يتغير)

- وزيرا للإقتصاد الرقمي والريادة: مثنى غرايبة (لم يتغير)

- وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي: ياسرة غوشة (لم تتغير)

- وزير الثقافة: باسم الطويسي (جديد)

- وزير الشباب: فارس بريزات (جديد)

- وزير الدولة للشؤون القانونية: مبارك ابو يامين (لم يتغير)

- وزير الصناعة والتجارة والتموين: طارق الحموري (لم يتغير)

- وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: سامي داوود (لم يتغير)