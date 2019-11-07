أهم ما اتفق عليه وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان بشأن "سد النهضة"

المصدر: د ب ا

أعلن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، ليل الأربعاء/الخميس، التزامهم بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ويعود بالنفع المتبادل فيما يتعلق بالمباحثات الجارية في واشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية نشرته على موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة إن الوزراء التقوا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في واشنطن.

وأشار وزراء الخارجية إلى موافقتهم على عقد أربعة اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، واتفقوا على أن البنك الدولي والولايات المتحدة سيدعمان ويحضران الاجتماعات كمراقبين.

كما اتفق الوزراء على العمل من أجل استكمال التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، على أن يحضروا اجتماعين في واشنطن في 9 ديسمبر 2019 و13 يناير 2020، لتقييم ودعم التقدم المحرز.

وذكر البيان أن وزراء الخارجية اتفقوا على الاحتكام إلى المادة 10 من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020.

وشدد وزراء الخارجية على أهمية مياه النيل لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية التعاون عبر الحدود، ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق.