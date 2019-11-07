إصابة 3 مكسيكيين وسويسري و4 أردنيين طعناً بمدينة جرش

المصدر: عمّان - وكالات

قال وزير الصحة الأردني فايز جابر سعد إن 3 مكسيكيين وسويسرياً واحداً وأربعة أردنيين أصيبوا طعناً على يد رجل في مدينة جرش، وهي مقصد سياحي رئيس قرب منطقة آثار رومانية.

وأضاف الوزير أن أربعة من المصابين جروحهم متوسطة إلى خطرة.

وأعلنت الشرطة الأردنية توقيف الشخص المتورط في الهجوم. وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية، على صفحتها على موقع فيسبوك، أنه «تم إلقاء القبض على الشخص المعتدي على عدد من السياح ودليل سياحي ورجل أمن عام في محافظة جرش». وأضافت إنه جرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج. من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية أن بعض المصابين تم نقلهم على متن مروحية إلى المدينة الطبية في عمّان.

وأظهرت لقطات مصورة للحادث بثتها وسائل إعلام أردنية ضحايا يتحدثون الإسبانية بلكنات أمريكية لاتينية على ما يبدو. وجرش مشهورة بآثارها الرومانية. وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملوث ببقع دماء.

وقال مصدر أمني آخر إن اثنتين من السائحات في حالة حرجة لكنه لم يخض في تفاصيل.

وشهد الأردن ارتفاعاً في عدد السياح الأوروبيين خلال العامين الماضيين ويعده منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أماناً في الشرق الأوسط. ونادراً ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في المملكة.