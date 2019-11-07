الجيش الليبي: سندخل طرابلس

المصدر: تونس-البيان

أكد القائد العام للقوات الليبية المسلحة خليفة حفتر أن القوات المسلحة ستدخل العاصمة طرابلس عاجلاً وليس آجلاً.

وقال إن القوات المسلحة تحارب وفق خطة عسكرية دقيقة، تضع في أولوياتها سلامة الليبيين من سكان العاصمة، ومنشآت المدينة ومرافقها، وأنه كان لا بد من استدراج المجموعات المسلحة خارج العاصمة، مشيراً إلى نجاح الجيش في ذلك، وإلحاق خسائر فادحة بالمجموعات المسلحة.

وأوضح أن ما يقوم به الجيش هو دفاع عن طرابلس، وليس هجوماً عليها، وإن المجموعات الإرهابية والميليشياوية هي التي هاجمت طرابلس وسيطرت على مناحي الحياة فيها، ونالت من كرامة سكانها.

بدوره،قال مدير الشؤون المعنوية للجيش الليبي خالد المحجوب لـ«البيان»، إن القوات المسلحة مقرة العزم على تحرير طرابلس وكل المناطق الخاضعة لحكم الميليشيات، وهي تسير في هذا الاتجاه.