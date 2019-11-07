فيصل بن فرحان: صفحة جديدة في تاريخ اليمن

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن اتفاق الرياض جاء «ليفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن لينعم بالأمن والاستقرار والنماء والإعمار»، مؤكداً: «سنعمل على تحقيق اتفاق الرياض بمشاركة الأشقاء والأصدقاء».

وأضاف وزير الخارجية، في بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» الليلة قبل الماضية، أن سياسة المملكة هي تغليب الحوار والدفع بالحلول السياسية، مشيراً إلى أن رعاية المملكة لاتفاق الرياض تفرضه العلاقات التاريخية، والحرص على بلدٍ جارٍ وشقيق. وشدد الأمير فيصل على أن أمن واستقرار المنطقة أولوية يدركها المجتمع الدولي، ونعمل على تحقيقه بمشاركة الأشقاء والأصدقاء، ومن هذا المنطلق كنا إلى جانب اليمن وما زلنا وسنظل.