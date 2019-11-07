البرلمان يناقش ترتيبات الانتقال لعدن

المصدر: عدن - البيان

ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، برئاسة رئيس المجلس، سلطان البركاني، الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس في عدن، والترتيبات المتعلقة بمنح الثقة للحكومة التي ستشكل، وفقاً لاتفاق الرياض.

وذكر المجلس في بيان، أن هيئة الرئاسة ناقشت خطة عمل المجلس لعام 2020 م، وبما يسهم في تفعيل مؤسسات وسلطات الدولة، وقيام المجلس بدوره الرقابي والتشريعي. والترتيبات اللازمة لإعداد وتشكيل لجان المجلس وتوزيع الأعضاء.

وباركت هيئة رئاسة المجلس، اتفاق الرياض، والجهود التي بذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ بداية الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وخلال مراحل التشاور، للوصول إلى هذا الاتفاق. كما أشادت بدور القيادة السعودية في الوصول إلى هذا الاتفاق، وحرصهم على أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن ونظامه الجمهوري.

وأكدت هيئة الرئاسة أن الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها، وإعادة صياغة للمشروع الوطني الجامع.