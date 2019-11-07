الإمارات تغيث الحديدة بالغذاء والدواء

المصدر: الحديدة - وام، عواصم - البيان

سيّرت الإمارات قافلة مساعدات تحوي 40 طناً من المواد الغذائية إلى مديرية الدريهمي استفاد منها 5600 يمني، كما قدمت كميات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية لثلاثة مراكز طبية في محافظة الحديدة ضمن برنامج الاستجابة السريعة والدعم المتواصل للقطاع الصحي في الساحل الغربي.

في غضون ذلك، تواصلت ردود الفعل الدولية الإيجابية والترحيبية لاتفاق الرياض، الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أول من أمس، وسط إجماع دولي، على أنها خطوة نحو إرساء سلام شامل. وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الاتفاق خطوة مهمة للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن شاكراً السعودية والإمارات والرئيس اليمني على تسهيل هذا الاتفاق المحوري.

بينما أكد نظيره السعودي فيصل بن فرحان أن الاتفاق جاء ليفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن، كما رحب الاتحاد الأوروبي والمجلس العالمي للتسامح والسلام باتفاق الرياض. إلى ذلك، اعترضت منظومة الدفاع الجوي لقوات التحالف العربي في الساحل الغربي ثلاثة صواريخ «اسكود» حوثية.

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