التحالف: الميليشيا الحوثية تطلق صواريخ على المخا

المصدر: الحديدة - وكالات

ذكرت قوات في التحالف العربي أن ميليشيا الحوثي أطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة على مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر، الأربعاء، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين.

وقال الجيش اليمني، في بيان: «أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على ارتكاب جريمة إرهابية، تمثلت في استهداف مدينة المخا بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة مفخخة تم التصدي لمعظمها بنجاح، وسقط بعضها على أحياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود». وأفادت مصادر عسكرية بمقتل عدة أشخاص. وأبلغ ثلاثة سكان «رويترز» هاتفياً بأن عشرة أشخاص قُتلوا، بينهم مدنيون، وأن حريقاً شبّ في مخازن عسكرية قرب مستشفى في الميناء الواقع غربي البلاد.