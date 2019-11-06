مصر تسمح لوفد قيادي من حماس بمغادرة غزة بدون هنية

المصدر: (د ب أ)

غادر وفد قيادي من حركة حماس قطاع غزة اليوم الأربعاء إلى مصر عبر معبر رفح البري.

ويترأس وفد حماس عضو مكتبها السياسي خليل الحية، وسيزور الوفد مصر وقطر وتركيا، بحسب مصدر في الحركة.

وقال المصدر إن الوفد كان مقررا أن يترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلا أن السلطات المصرية لم تمنحه الموافقة اللازمة.

وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم لوكالة "صفا" المحلية بأن وفد الحركة سيطلع المسؤولين المصريين على موقف حماس المؤيد لإجراء أول انتخابات فلسطينية عامة منذ 13 عاما.

وأفاد قاسم بأن الزيارة ستبحث كذلك "العلاقات الثنائية بين حماس والقاهرة، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي".

