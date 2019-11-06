البحرين: اتفاق الرياض يحقق تطلعات الشعب اليمني

المصدر: المنامة - بنا

رحبت مملكة البحرين، أمس، باتفاق الرياض. وقالت المملكة، في بيان، إن هذا الإنجاز الكبير يجسد الدور الريادي والاستراتيجي للسعودية في حفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأضافت أن الاتفاق يمثل منطلقاً مهماً لمرحلة من التعاون وتوحيد الصف بين الأطراف في اليمن، لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في الأمن والتنمية والرخاء والقضاء على الإرهاب.

وجددت البحرين موقفها الثابت الداعم لجميع الجهود التي تقوم بها السعودية في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز الأمن القومي العربي. كما جددت موقفها من استمرار مشاركتها في التحالف، لاستعادة أمن اليمن والتوصل إلى حل سلمي يحفظ وحدته واستقلاله.