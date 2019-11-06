«التعاون الخليجي» مشيداً بالاتفاق:خطوة تاريخية لليمن

المصدر: الرياض - وكالات

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف بن راشد الزياني، أمس، بتوقيع اتفاق الرياض.

ووصف الزياني، في بيان، الاتفاق بأنه خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة جماعة الحوثي واستعادة الشرعية على جميع الأراضي اليمنية، وخدمة المصالح العليا للشعب اليمني.

وثمّن الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية، للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، انطلاقاً من سياستها ومبادئها الراسخة في تغليب الحكمة والحوار وحقن الدماء الزكية. وأكد أن السعودية برهنت دائماً حرصها على توحيد صفوف اليمنيين.