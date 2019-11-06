قيادة عمليات بغداد: المتظاهرون قطعوا 48 طريقاً في العاصمة بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، عن قيام المتظاهرين بقطع 48 طريقاً في العاصمة، أمس.

وقال المحمداوي، إن «المتظاهرين لهم الحق الكامل بالتظاهر والاستمرار بالتظاهر لتحقيق مطالبهم، لكن تطوير لامور باتجاه قطع الطرق أو إشعال الإطارات يفقد المتظاهرين شعبية كبيرة».

وأضاف أنه «من غير الممكن أن يتم قطع جسر حيوي مفتوح يربط الكرخ والرصافة، فهذه تسبب مشاكل للمتظاهرين وتحرج القطعات الأمنية»، مؤكداً أن «قسماً من المتظاهرين يسحبون القوات الأمنية إلى الاحتكاك وهذا غير مقبول».

وأوضح المحمداوي أن «صوت المتظاهرين مدوي وموقفهم ممتاز وطالبوا الحكومة بتلبية مطالبهم، لكن الاحتكاك بالقطعات الأمنية أو إجبار المواطنين بالقوة على الرجوع أو العودة من طريق معين، تجعل المواطنين الآخرين يتذمرون أكثر».

وأكد أن «المتظاهرين أقدموا، على قطع أكثر من 48 طريقاً في مناطق بغداد»، مبيناً أنه «كانت هناك اتصالات كبيرة من أناس يريدون الذهاب إلى مكان عملهم».

وتابع،«رغم التفاوض والإقناع لمدة خمس ساعات من قبل القوات الأمنية، فقد أصرّ المتظاهرين على أن يبقى جسر الأحرار مقطوعاً». بغداد- وكالات