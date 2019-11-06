انتقاد فلسطيني لضعف المواقف الأوروبية إزاء الاستيطان

المصدر: رام الله - د.ب.أ

انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، ضعف مواقف الاتحاد الأوروبي إزاء تصاعد التوسع الاستيطاني لإسرائيل، ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها «إذ تقدر البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص مصادرات الأمس، فإنها تتساءل:

ماذا عن مصادرات اليوم؟ وماذا عن مصادرات يوم غد وبعد غد؟» وأضافت: «من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه بتصديره هذه البيانات يعفي نفسه من مسؤولية المحاسبة والمساءلة الواجبة وفق القانون الدولي، والأمر يشمل أيضاً التجمعات الإقليمية جمعاء، ومن دون استثناء، كما يستوجب ردود فعل على مستوى هذا الحدث الخطير من دول العالم كافة».

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً، أمس، جدّد فيه تأكيده على أن كل النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التوجه الحالي لإسرائيل «يتمثل في القضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية عبر التسريع في الاستيلاء على المئات، بل آلاف الدونمات في مناطق حساسة ورئيسة في الضفة الغربية بهدف القضاء على حل الدولتين».