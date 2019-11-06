انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض السورية

المصدر: دمشق - د ب أ

أعلنت المعارضة السورية انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، أمس، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

وقال قائد في المعارضة إن سيارة مفخخة انفجرت في ساحة لصيانة السيارات وسط مدينة تل أبيض، واقتصرت الأضرار على المادية، لعدم تمكن من يقودها من الدخول إلى الشارع الرئيس، بعد منع تحرك السيارات في الشارع الرئيس.

من جانبه، قال مصدر معارض لوكالة الأنباء الألمانية: «بعد تكرار حوادث التفجير تم تعزيز الحواجز على مداخل مدينة تل أبيض، ومنع دخول الدراجات النارية إلى المدينة، كما تم وضع حواجز مشتركة مع الجيش التركي وعلى مداخل المدينة وبداخلها».